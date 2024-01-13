合作破解難題：世界經濟論壇年會在即

中評社北京1月13日電／據新華社報導，世界經濟論壇2024年年會召開在即，如何為艱難復甦的世界經濟提供增長新機遇、創造發展新條件，成為國際社會關注焦點。



面對債務危機、通貨膨脹、貿易不振等全球性挑戰，包括世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布在內的眾多人士呼籲，國際社會應當重建信任，採取有力有效的合作舉措，共同破解世界經濟堵點難點。



世界經濟增長遭遇堵點



當前，世界面臨諸多不確定不穩定因素，經濟增長乏力。聯合國日前發布的《2024年世界經濟形勢與展望》報告指出，利率居高不下、地緣政治衝突升級、國際貿易不振、氣候災難多發等對世界經濟構成嚴峻挑戰。而信貸緊縮和借貸成本上升將使提振經濟更加困難。



根據聯合國預測，世界經濟增速將從2023年的2.7%降至2024年的2.4%。世界經濟論壇總裁布倫德表示，債務危機、通貨膨脹、利率高企、貿易不振等因素成為經濟增長的堵點和難點。



多個機構近期發布的預測報告顯示，全球貿易2023年增長乏力的狀態短期難以改變，2024年或將延續一段時間。世界貿易組織報告指出，貿易放緩顯現出廣泛性，涉及眾多國家和多種商品。聯合國貿易和發展會議報告則認為，由於持續的地緣政治緊張局勢、日益加劇的債務問題和普遍的經濟脆弱性等因素，2024年貿易前景仍然存在高度不確定性且總體不容樂觀。



此前，已有國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等多家國際機構對2024年全球經濟增速可能放緩發出預警。經濟合作與發展組織2023年年底曾預測，全球經濟增速將從2023年的2.9%放緩至2024年的2.7%。

