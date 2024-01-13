韓新外長趙兌烈與美國務卿布林肯首通電話

中評社北京1月13日電／據韓聯社報導，韓國外交部12日表示，新任外交部長官趙兌烈於前一天下午同美國國務卿安東尼·布林肯通電話，就韓美關係、韓美日合作以及朝核問題等進行了討論。



這是趙兌烈走馬上任後首次與美國務卿通話。兩位外長就朝鮮年初在半島西部海域實施炮擊等威脅進行評估並表示擔憂，並強烈譴責朝鮮非法研發核導和挑釁行為，以及對俄援助武器等朝俄軍事合作。



雙方決定在聯合國等國際舞台上保持緊密合作，引導國際社會全面履行聯合國安理會決議所規定的義務。雙方還商定繼續通過韓美核咨商小組（NCG）、延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）等進一步加強延伸威懾的實效性。



趙兌烈表示，在進一步升華總統尹錫悅去年訪美和韓美同盟70周年成果方面，他深感肩負重任，並期望與美方建立緊密的夥伴關係。此外，他還提議在去年韓美日戴維營峰會協議的基礎上深化三方合作，布林肯對此表示贊同。



布林肯提議雙方今後加強溝通，共同致力於推動韓美同盟發展。他還期待趙兌烈在適當時機訪美，就加強韓美同盟和韓美日合作方案進行深入協商。



另據美國國務院報導，雙方決定繼續合作應對來自朝鮮的錯綜複雜的安全挑戰，支持台海和南中國海地區的和平穩定。布林肯重申韓美同盟在促進世界和平、穩定、繁榮方面的重要作用。



（來源：韓聯社）