尼泊爾一大巴墜河致12人喪生

中評社北京1月13日電／據新華社報導，尼泊爾丹格縣政府官員13日說，一輛載有36人的大巴12日夜在前往首都加德滿都的途中墜入河中，造成12人死亡、22人受傷。



丹格縣縣長拉姆班杜·蘇貝迪對新華社記者說，當地時間12日晚10時30分左右，這輛大巴行駛至丹格縣境內拉布蒂河上的一座橋上時撞上護欄，墜入河中。救援人員耗時約4小時才將大巴打撈上岸。



蘇貝迪說，受傷人員已被送入醫院接受救治。事故原因可能是超速行駛。



尼泊爾是內陸山國，路況不佳，交通事故頻發。



（來源：新華網）