賴蕭競總要安檢　突要求媒體排隊入場遭抱怨

民進黨賴清德、蕭美琴競選總部外，工作人員進行安檢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月13日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”晚間會在競選總部前面舉行開票之夜。不過，因為需要安檢為由，下午3點前要求媒體發稿區要淨空，原本已經到場到媒體只能出場後排隊入場。



因事前規劃沒有完備，讓媒體在外面大排長龍，除了有一些電子媒體前一天，先用腳架等佔位。連平面媒體也都排隊等安檢進場，最久排隊超過1小時，讓媒體抱怨連連。