】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
賴蕭競總要安檢　突要求媒體排隊入場遭抱怨
http://www.CRNTT.com   2024-01-13 16:56:35


民進黨賴清德、蕭美琴競選總部外，工作人員進行安檢。（中評社 黃筱筠攝）
　　中評社台北1月13日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”晚間會在競選總部前面舉行開票之夜。不過，因為需要安檢為由，下午3點前要求媒體發稿區要淨空，原本已經到場到媒體只能出場後排隊入場。

　　因事前規劃沒有完備，讓媒體在外面大排長龍，除了有一些電子媒體前一天，先用腳架等佔位。連平面媒體也都排隊等安檢進場，最久排隊超過1小時，讓媒體抱怨連連。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：