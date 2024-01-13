海外網評：中國外長為何連續34年首訪非洲

中埃·泰達蘇伊士經貿合作區綜合服務大樓。（來源：新華社） 中評社北京1月13日電／1月13日至18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀訪問埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦。這是中國外長連續34年年初首訪非洲。去年8月，在南非約翰內斯堡舉行的中非領導人對話會反響熱烈，今年中非合作論壇新一屆會議將在中國舉辦。在此背景下，此訪釋放出賡續中非傳統友誼、鞏固中非團結合作勢頭的強烈信號。



中國對非合作初心不改，持之以恒。中國外長每年首次出訪一定會選擇非洲，這一做法在國際交往史上堪稱獨一無二。這樣優良的傳統基於中非深化合作、共同發展的現實需要。中國已連續14年穩居非洲最大貿易夥伴國地位，多年來中國在非洲建設了超過1萬公里鐵路、近10萬公里公路、近千座橋梁、近百個港口以及大量醫院和學校……這一座座合作的豐碑充分體現了中國對非洲發展振興的堅定支持。在去年舉行的中非領導人對話會上，中方宣布發起“支持非洲工業化倡議”，實施“中國助力非洲農業現代化計劃”和“中非人才培養合作計劃”，包括每年為非洲培訓500名職業院校校長和骨幹師資，培養1萬名“中文＋職業技能”復合型人才，邀請2萬名非洲國家政府官員和技術人才參加研修研討活動等。這三大舉措涵蓋非洲實現現代化迫切需要的領域，也是中國以實際行動支持非洲發展的生動體現，受到與會非洲領導人熱烈歡迎。王毅外長此訪將推動落實中非領導人對話會成果，釋放“中國永遠同非洲國家站在一起”的清晰信號。



中國在非洲的朋友越來越鐵。王毅外長此次出訪的4個非洲國家雖國家大小、國情各有不同，但都是中國的友好合作夥伴。在埃及，中埃·泰達蘇伊士經貿合作區已吸引140多家企業入駐，為5萬多名埃及民眾直接或間接提供就業機會，這是埃及人民受惠於共建“一帶一路”倡議的生動縮影；在突尼斯，中國援突綜合醫院、外交培訓學院、本·阿魯斯青年體育中心建成移交，中國企業承建的梅萊格大壩等大型民生工程順利推進，今年新年伊始，中企又中標突尼斯比塞大大橋項目；在多哥北部，中國農業技術組成功開展水稻品種試驗，改寫了當地旱季無水稻種植的歷史，而且試驗品種與本地品種相比實現大幅增產；在科特迪瓦經濟首都阿比讓，中企承建的科科迪橋建成通車，有效緩解了當地市區交通擁堵問題，目前科科迪橋已成為阿比讓的新地標之一……王毅外長此訪將推動中非友好合作精神結出更多碩果，更好造福中非雙方人民。

