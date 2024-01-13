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快訊：台灣大選開票　不同媒體報互有領先
http://www.CRNTT.com   2024-01-13 16:15:15


　　中評社快訊／台灣大選下午4點開始開票，據不同媒體報道的數據，互有領先。

　　據公視報導，民眾黨柯文哲暫得6703票，民進黨賴清德暫得7645票，國民黨侯友宜暫得6751票。

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