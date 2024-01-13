沖繩民眾抗議政府強推邊野古基地建設

中評社北京1月13日電／據新華社報導，日媒11日報導，針對日本政府10日提前在大浦灣填海造地強推邊野古基地建設工程，不少沖繩民眾到施工現場或周邊舉行抗議活動。



據日本共同社報導，10日中午，當兩艘載著大量石料的施工船開始往海里傾倒巨石時，有抗議民眾駕船來到施工船附近。抗議民眾在船上貼上了大大的“新基地NO”標語，並大喊“這是踐踏沖繩民心的行徑！”不久，日本海上保安廳人員驅離抗議船。



10日中午，在駐日美軍邊野古基地門前，大約30人舉著“不要破壞大浦灣海洋”“停止施工”的標語抗議。參加抗議活動的一名77歲老者說，日本政府完全聽不到反對邊野古基地建設的民意，也不跟沖繩地方政府對話，“我們不能允許強推施工”。



據《朝日新聞》報導，11日抗議者繼續在邊野古基地門前舉著標語抗議。



11日，沖繩縣知事玉城丹尼在京都市內一所大學演講時也批評日本政府強推邊野古基地建設工程。



去年12月28日，在未獲沖繩縣同意的情況下，日本國土交通大臣齊藤鐵夫代替沖繩縣知事批准了駐日美軍邊野古基地的設計修改方案，原計劃於1月12日開始施工。共同社報導說，日本政府稱填海造地、加快推進邊野古基地建設是為了盡早實現普天間基地搬遷。按照項目施工計劃，邊野古基地項目完工、移交至少要到2035年以後。



（來源：新華網）