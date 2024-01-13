賴蕭暫時領先　支持者在競總外看開票超嗨

民進黨競選總部外架起大型螢幕，提供支持者觀看。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月13日電(記者 黃筱筠)2024大選今天進行投開票，3組候選人分別為中國國民黨侯友宜、趙少康、民進黨賴清德、蕭美琴，以及台灣民眾黨柯文哲、吳欣盈，形成戰況激烈的三組局面。4點開始開票，賴蕭暫時領先，在民進黨競選總部現場觀看開票的支持者歡呼不已。



民進黨“賴蕭配”晚間會在競選總部前面舉行開票之夜。