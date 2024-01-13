“中國和馬爾代夫務實合作　成果豐碩”

中企承建的馬爾代夫民用住宅項目。（來源：人民日報海外版） 中評社北京1月13日電／中國和馬爾代夫友好源遠流長。2014年9月，中國國家主席習近平對馬爾代夫進行歷史性國事訪問，雙方一致同意建立中馬面向未來的全面友好合作夥伴關係。10年來，中馬關係深入發展，雙方高質量共建“一帶一路”，各領域務實合作取得豐碩成果，傳統友誼不斷深化。2024年1月10日，習近平主席在人民大會堂同來華進行國事訪問的馬爾代夫總統穆伊茲舉行會談。兩國元首宣布，將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴關係。



“在這裡生活非常便利”



駕車從首都馬累出發，駛過馬爾代夫首座跨海大橋中馬友誼大橋，不久便到了當地第二大島胡魯馬累。沿著寬闊的大街前行，一排排色彩明亮的樓房赫然映入眼簾。登高遠眺，十幾幢白牆藍頂的樓房，與遠處蔚藍的大海相互映襯，格外醒目；另一個粉牆紅頂的樓群與其相鄰，兩個樓群以林木葱鬱的街心花園相隔。



這是中國機械設備工程股份有限公司（以下簡稱“中設集團”）承建的馬爾代夫民用住宅項目之一。胡魯馬累距離馬累約8公里。10多年前，這裡水資源匱乏，交通不便。為應對氣候變化和人口增長壓力，馬爾代夫於2001年成立住房開發公司，負責建設胡魯馬累島。2009年，中設集團與馬方簽署諒解備忘錄，承接約4000套住房項目建設，分三期完成。截至2022年6月，全部住房已移交馬方，幫助超過1萬名當地居民改善了居住條件。



“住在這裡的感覺真好！”當地居民拉希德說，“以前我們租房住，一家三口擠在30平方米的小房子里。如今有了自己的房子，面積75平方米。這裡真的很舒適！”



莎拉家有6口人，她對周邊的配套設施讚賞有加：“周圍有很多綠地，我們可以充分享受閑暇時光。商店、醫院也都不遠，在這裡生活非常便利。”



“你們通過建設舒適的住房，為改善馬爾代夫人民的生活作出了貢獻，讓馬爾代夫從共建‘一帶一路’倡議中受益。馬爾代夫住房項目作為當地社區的新家園，造福民眾，並將促進馬中兩國友誼更好發展。”在2022年6月舉行的住房三期項目移交儀式上，時任第七十六屆聯合國大會主席兼馬爾代夫外交部長沙希德專門發來視頻致辭。



隨著中企承建的住房項目陸續完成，如今的胡魯馬累街道寬闊、綠化率高，現代化氣息撲面而來，商業也得到進一步發展。入夜，胡魯馬累萬家燈火，這座新城展現出勃勃生機。

