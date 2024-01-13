開票30分鐘後　“中選會”首次更新票數

“中選會”中央選情中心。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月13日電（記者 俞敦平)今天是台灣2024大選的投票日，全台共有17795個投票所，自上午八點開始投票，直到下午四點封匭。於四點30分，“中選會”中於開出第一部份正式結果有一個投票所回報，由民進黨賴清德和中國國民黨侯友宜皆為12票並列領先，柯盈配7票暫時落後。



位於台北市的“中央選舉委員會”（“中選會”）是負責統計和公布正式開票結果的機關，也是各界關注的焦點。“中選會”的中央選情中心是一個大型的會議廳，裡面佈置了多個電腦和大螢幕，以顯示各個選區的開票數據和得票率。



由於“中選會”的開票結果是具有法律效力的，因此也是最具權威的。雖然各家媒體都會自行派出記者到各地的開票所，以第一時間掌握開票的情況，並透過電視、網路和手機等平台即時播報，但是這些結果都是非官方的，只能作為參考。因此，“中選會”的中心也吸引了大批的媒體記者，他們早早就在會場佔好位置，準備隨時追蹤和報導“中選會”的正式結果。



除了“中選會”的正式結果外，“中選會”的中心有兩台大型的電視，分別播放民視新聞台和壹新聞的開票畫面，方便讓現場的記者可以同時掌握其他媒體的開票情況，並與“中選會”的結果進行比較和分析。



開票的過程是漫長而緊張的，為了照顧現場媒體的需求，“中選會”很貼心地提供了茶水服務。“中選會”準備了三種不同的飲料，分別是手工研磨咖啡、調和咖啡和伯爵奶茶，都是含有咖啡因的提神飲品，讓在場的記者可以在開票的過程中保持清醒和精神。