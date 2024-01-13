京媒：推動中美關係穩定、健康、可持續發展

中評社北京1月13日電／“中美建交45年來，兩國關係經風歷雨，已成長為參天大樹，結出了合作之果，既造福了兩國，也惠及了世界。”1月4日，國家主席習近平復信美國艾奧瓦州友人薩拉·蘭蒂，強調中美是世界上最大的發展中國家和發達國家，這個星球的前途命運需要中美關係穩下來、好起來。接受記者採訪的美國友好人士表示，在紀念中美建交45周年之際，習近平主席復信美國友人，再次邀請美國青少年赴華交流學習，為增進兩國友好交往注入信心，為雙邊關係穩定、健康、可持續發展增添動力。



“美中關係發展是兩國人民共同參與的結果”



近日，美國艾奧瓦州友人薩拉·蘭蒂致信習近平主席，表示習近平主席在美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上的講話廣受歡迎、鼓舞人心，其中未來5年邀請5萬名美青少年赴華交流學習令人振奮，希望馬斯卡廷高中也參與這一計劃。美中作為大國，應該攜手解決包括氣候變化、糧食安全、毒品和地區衝突等問題，造福人類社會。



“收到習近平主席的復信，我十分激動，也深感榮幸。非常感謝習近平主席關心艾奧瓦州的老朋友，關心馬斯卡廷的發展，關心美中人民友好交流事業。”85歲高齡的蘭蒂在接受記者採訪時說，“去年11月，習近平主席在舊金山出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表重要演講，生動講述中美友好交往歷史，傳遞了非常重要的信息。我希望為促進美中人民友好盡一份力，希望馬斯卡廷民眾與中國人民開展更多交流。”



蘭蒂曾於1985年接待時任河北正定縣委書記習近平訪問馬斯卡廷市。2012年，時任國家副主席習近平訪美期間，再次到蘭蒂家中與美國老朋友們見面。2022年，蘭蒂致信習近平主席，感謝習主席對老朋友的珍貴情誼，期盼兩國繼續深化人文交往，增進瞭解和互信。習近平主席當時復信蘭蒂，鼓勵她和艾奧瓦州老朋友們繼續撒播友好的種子，為中美兩國人民友好作出新的貢獻。



蘭蒂結合親身經歷說：“任何形式的交流都比不上面對面的溝通。我希望馬斯卡廷高中的學生們能夠到中國看一看，瞭解中國的歷史，欣賞中國古老的建築，體驗中國現代化的基礎設施，與中國朋友們廣泛交流，研究中國發展經驗。雖然美中有很多不同，但是通過加強交流和溝通，兩國青年可以拓寬視野、增進理解，更懂得相互尊重，更容易開展合作。”

