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印尼馬拉皮火山再次噴發 灰柱高度達千米
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2024-01-13 18:10:53
中評社北京1月13日電／據央視新聞報導，印尼武吉丁宜市火山監測站（PGA）消息，當地時間1月13日11時43分，印尼馬拉皮火山再次噴發。火山灰柱高度距火山口達1000米，噴發持續時間為36秒。
（來源：央視網）
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