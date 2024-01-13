柯文哲票數居第三　支持者緊張互相打氣

民眾黨柯文哲票數暫時落後，在新北新莊競選總部前看開票的支持者神情凝重、十分擔憂。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月13日電（記者 鄭羿菲）2024大選13日下午4點開始開票，台灣民眾黨主席柯文哲的開票狀況一開始藍白糾纏，但後續柯文哲票數暫時落後，位居第三，讓在新北新莊競選總部前看開票的支持者神情凝重、十分擔憂。但上台分享的民眾也分享2018年看柯文哲競選台北市長連任時的經驗，當時也是一開始落後，後續急起直追，要大家放輕鬆，“我們一定贏”！



柯文哲13日下午在新北新莊競選總部前搭設舞台、預計擺放3000張椅子，供支持者到場觀看開票，數百位支持者到場力挺、觀看開票。支持者以年輕族群較多，有夫妻帶小孩來力挺、有情侶一起來，但也不乏年長者，只是柯文哲開票數暫時落後，支持者神情難免緊張。



民眾黨新北市議員陳世軒、發言人李頂立則在舞台上主持活動並邀請現場民眾開講。由於民眾情緒較為緊張，當現場轉播到中國國民黨侯友宜的開票現場時，兩人還開起玩笑“怎麼現場沒有人？”、“還沒發便當”、“遊覽車還在路上”，試圖緩和支持者情緒。不過，即便柯文哲開票暫時落後，但支持者在競總外排隊，領應援小物的人潮仍絡繹不絕。