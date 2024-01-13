金門藍委陳玉珍連任成功　自行宣布當選

國民黨金門選區“立委”陳玉珍自行宣布當選。（陳玉珍 珍愛金門 臉書） 中評社台北1月13日電／2024大選如火如荼開票中。中國國民黨金門選區“立委”陳玉珍已自行宣布當選，其對手包括無黨籍的洪和成、台灣民眾黨的尚文凱。



傍晚選舉結果出爐，國民黨“立委”候選人陳玉珍已經超過對方1萬5千票，陳玉珍於下午4點45分自行宣布當選。



金門“立委”選舉“3搶1”，主要對手是國民黨陳玉珍與民眾黨籍的尚文凱“雙姝之爭”，陳玉珍一路領先，聲勢看漲。今天3人都在各自的競選總部，緊盯開票結果，隨著各開票所的票數逐一開出，現場的氣氛隨之緊張了起來。最終投票結果出爐，由陳玉珍高票當選，現場響起了熱烈的掌聲，她感動的與家人及支持者擁抱。



陳玉珍13日下午5時33分發出臉書表示，感謝鄉親再次給玉珍機會留在“立法院”監督政府、為金門鄉親發聲，爭取最大福利！她這幾年在“立法院”繳出不錯的成績單，特別是基層服務工作紮實，所以才能獲得近七成鄉親的肯定，感謝服務團隊的通力合作，未來也將加倍努力來報答鄉親的“一張票、一世情”！



陳玉珍說，最後也要感謝輔選團隊、親朋好友與志工夥伴在選舉期間的大力協助，未來也會持續與鄉親站在一起，讓金門繼續前進！