“攜手同行才能實現永續發展”

中評社北京1月13日電／據人民日報社報導，“中國提出全球文明倡議，為國際社會提供了又一重要國際公共產品。”阿曼《觀點報》總編輯哈提姆·塔依日前在接受記者採訪時表示，阿曼與中國都有悠久的文明和燦爛的文化，兩國深化合作，將為促進世界文明交流互鑒作出更大貢獻。



塔依表示，世界文明豐富多樣、各具特色，實現現代化的道路並非千篇一律。中方提出全球文明倡議，強調共同倡導尊重世界文明多樣性、共同倡導弘揚全人類共同價值、共同倡導重視文明傳承和創新、共同倡導加強國際人文交流合作，符合各國探索適合自身發展道路的需要，有利於促進國際社會共同發展。塔依認為，將自己的價值觀和發展模式強加於他國是霸權的體現。“各國前途命運緊密相連，相互尊重、包容共存、交流互鑒才能走得更遠。”



塔依曾多次訪問中國。2018年，他專程赴廣州出席了“蘇哈爾”號船紀念碑揭幕儀式。塔依說，阿中友好歷史悠久。1200多年前，阿曼著名航海家奧貝德從阿曼蘇哈爾港出發到達廣州，成為阿中海上友好交往的佳話。上世紀80年代，阿曼仿古建造的“蘇哈爾”號船重走古代阿拉伯航海家開辟的航路，聯通阿中友好交往的歷史和現實。近年來，在共建“一帶一路”框架下，兩國各領域合作不斷取得新進展。“跨越千年的阿中友誼正是文明交流互鑒的典範。”塔依說。



塔依對中國的城市規劃、環境保護等印象深刻。“在北京、廣州等大城市，高樓大廈鱗次櫛比，同時保留了各具特色的歷史建築。”塔依說，改革開放40多年來，中國取得舉世矚目的發展成就，不僅經濟總量持續擴大，環境保護、科技創新等方面也成績斐然。“中國堅持發展為了人民，積累了豐富的發展經驗，走出了一條適合本國國情的現代化道路，中國式現代化經驗值得研究借鑒。”塔依說，中國積極分享發展經驗，從攜手各方共建“一帶一路”，到推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，中國不斷為世界和平發展貢獻智慧和力量。



塔依表示，阿拉伯國家和中國之間的關係源遠流長，和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏始終是雙方歷史交往的主旋律。他認為，認識中國需要從中華文明發展史出發。中華文明具有突出的和平性，從根本上決定了中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，決定了中國不會把自己的價值觀念與政治體制強加於人。

