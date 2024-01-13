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拜登：考慮重新將也門胡塞武裝列為恐怖組織
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2024-01-13 18:11:30
中評社北京1月13日電／據央視新聞報導，美國有線電視新聞網（CNN）當地時間1月12日報導，美國總統拜登表示，他認為也門胡塞武裝是一個“恐怖組織”。拜登表示，無論美國政府是否正式做出這一決定，美國和盟友都會對他們在紅海的襲擊做出回應。
此前，拜登政府在2021年撤銷了特朗普政府把也門胡塞武裝列為“外國恐怖組織”的認定。
12日早些時候，白宮表示正在考慮重新評估胡塞武裝的“恐怖組織”稱號。美國國家安全委員會發言人約翰·柯比表示，尚未做出任何決定，無法提供審查的時間表。
（來源：央視網）
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