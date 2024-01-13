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藍“立委”選情大好 北台灣、台中可望大勝
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2024-01-13 18:32:00
國民黨台北市區域“立委”席次領先。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北1月13日電（記者 張嘉文）2024大選持續開票，雖然大選票數呈現民進黨賴清德穩定領先，國民黨侯友宜第二，民眾黨柯文哲第三，但在區域“立委”部分，國民黨目前呈現大豐收狀況，光雙北、桃園、台中就穩定領先有21席之多，比原本的12席多了9席，呈現大勝的狀況。
目前區域“立委”選舉結果方面，雖仍呈現台南、高雄、屏東一片綠的狀況，但北、中的國民黨“立委”席次都大躍進，是國民黨目前大選落後唯一的好消息。
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