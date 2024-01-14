中評關注：蔣萬安是國民黨重振士氣的新星

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，台北市8席“立委”選戰，中國國民黨拿下過半5席，雖面臨“總統”敗選，但守住台北，國民黨台北市長蔣萬安擔任國民黨台北隊長，發揮母雞功效，對於未來政治路途更邁進一步。而在國民黨大選敗選的低迷聲勢下，蔣萬安仍是一顆未來能重振士氣的新星。



台北市“立委”選戰揭曉，國民黨拿下五席，第三選區（中山、北松山）王鴻薇、第四選區（內湖、南港）李彥秀、第六選區（大安）羅智強、第七選區（信義、南松山）徐巧芯、第八選區（文山、南中正）賴士葆獲勝。而國民黨基隆林沛祥也獲勝，國民黨新北“立委”也表現不俗，蔣萬安在選戰逼近時刻，啟動大台北地區、甚至全台輔選，有不小功勞。



國民黨普遍被認為老派，而蔣萬安形象年輕，加上第一年施政穩紮穩打、不躁進，對於藍軍北部有相當的助力，在接任台灣民眾黨前台北市長柯文哲後，收拾柯文哲留下的攤子，完成大巨蛋開幕、執行捷運環狀線、處理基泰大直案得宜、推育兒補助、研擬解決內湖交通等，受到肯定。



蔣萬安擔任台北市長後，也一別於過去“乖乖牌”形象，在民進黨一片批判下，仍頂住困難，完成台北、上海雙城論壇，為兩岸城市和平交流締造里程碑，在國際觀上有顯著成效，也奠定了國民黨內被看好的未來之星定位。

