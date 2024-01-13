【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
擊敗綠委林靜儀 顏寬恒復仇成功宣布當選
http://www.CRNTT.com
2024-01-13 18:33:00
捲土重來的國民黨台中市第二選區“立委”候選人顏寬恒，自行宣布當選。（顏寬恒臉書）
中評社台北1月13日電／2024大選13日投票，下午4點開票。捲土重來的中國國民黨台中市第二選區“立委”候選人顏寬恒，於晚間6時10分自行宣布當選，擊敗尋求連任的綠委林靜儀。
台中第二選區開票一開始，顏寬恒就微幅領先，晚間近6點已有19000票的差距，6點10分現身宣布當選，這是他在歷次“立委”選舉中，首度拿到輾壓性的票數。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
藍“立委”選情大好 北台灣、台中可望大勝
(2024-01-13 18:32:00)
賴清德一路領先 年輕女粉雀躍
(2024-01-13 18:15:10)
柯文哲票數居第三 支持者緊張互相打氣
(2024-01-13 18:13:54)
台南第5選區綠委林俊憲自行宣布當選
(2024-01-13 18:11:17)
連江縣藍委陳雪生連任成功 自行宣布當選
(2024-01-13 17:54:53)