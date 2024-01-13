擊敗綠委林靜儀　顏寬恒復仇成功宣布當選

捲土重來的國民黨台中市第二選區“立委”候選人顏寬恒，自行宣布當選。（顏寬恒臉書） 中評社台北1月13日電／2024大選13日投票，下午4點開票。捲土重來的中國國民黨台中市第二選區“立委”候選人顏寬恒，於晚間6時10分自行宣布當選，擊敗尋求連任的綠委林靜儀。



台中第二選區開票一開始，顏寬恒就微幅領先，晚間近6點已有19000票的差距，6點10分現身宣布當選，這是他在歷次“立委”選舉中，首度拿到輾壓性的票數。