台中顏寬恒大勝林靜儀2萬票　放煙火慶祝

競選總部放起煙火慶祝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月13日電（記者 方敬為）台中市第二選區“立委”選舉，藍綠顏寬恒、林靜儀再度交鋒，成為本屆選舉的焦點選區，兩人二度對壘，今天下午開票後，顏寬恒一路領先，在晚間6點領先幅度超過2萬票，晚間6點10分顏寬恒登台自行宣布當選，收復失土。顏並在支持者的歡呼聲下登台發表勝選感言。顏寬恒的父親顏清標、妻子陳麗凌、妹妹台中市副議長顏莉敏等一同向支持者謝票，現場並放起高空煙火慶祝，宛如嘉年華。



顏寬恒強調，勝選不是王子復仇，而是找回真正的公理與正義！



台中市第二選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰）“立委”選戰為2024熱點選區之一，該選區由台中黑派長期經營，黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標從里長一路參選省議員、“立委”到2013年交棒給顏寬恒，2020年爭取連任失敗，輸給台灣基進陳柏惟。2021年陳柏惟遭罷免，2022年初，該選區辦理缺額補選，顏寬恒捲土重來對上民進黨林靜儀，再次吞敗。2024顏寬恒再被國民黨徵召提名參選，二度挑戰林靜儀，成為各界關注焦點。



13日下午4點開票，一開始顏寬恒、林靜儀票數拉鋸，但開票1小時候差距拉開，晚間5點顏領先逾1萬票，晚間6點領先2萬票，顏寬恒宣布自行當選，並在支持者的歡呼聲下登台發表勝選感言。顏寬恒的父親顏清標、妻子陳麗凌、妹妹台中市副議長顏莉敏等一同向支持者謝票，現場並放起高空煙火慶祝，宛如嘉年華。

