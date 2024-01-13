聯合國安理會緊急討論紅海局勢

中評社北京1月13日電／聯合國安理會12日晚舉行緊急公開會，討論美英等國空襲也門後的紅海局勢。聯合國負責中東和亞太事務的助理秘書長哈立德·赫亞里警告空襲可能使紅海局勢進一步升級。中國常駐聯合國代表張軍指出，安理會從未授權任何國家對也門使用武力，有關國家對也門悍然採取的軍事行動無助於保護商船安全和航行自由。大多數安理會成員國代表對美英等國的軍事行動加劇地區緊張局勢表示關切。



新華社報導，赫亞里在向安理會通報紅海局勢時說，美國和英國12日在另外四國的支持下，對也門境內目標發動了超過50次空襲。胡塞武裝持續襲擊商船和美英等國對也門的空襲，說明地區緊張局勢正在升級，將對也門、地區和全球範圍數以百萬計的人造成影響。



張軍在發言中說，中方遺憾地看到，有關國家對也門悍然採取的軍事行動不僅造成基礎設施破壞和平民傷亡，也加劇了紅海水域的安全風險，無助於保護商船安全和航行自由。有關軍事行動還可能衝擊也門政治進程。必須指出，安理會從未授權任何國家對也門使用武力。有關國家採取的軍事行動同安理會剛剛通過的第2722號決議宗旨背道而馳。



他說，當前紅海的緊張局勢是加沙衝突外溢影響的表現之一。一邊放任加沙衝突延宕，一邊指望衝突不會擴大，恐怕是一廂情願的錯覺。一邊主張防止衝突外溢，一邊又火上澆油、挑起軍事對抗，這更是自相矛盾、不負責任的。中東地區已經處在極度危險的邊緣，當前最應該避免的是魯莽的軍事冒險主義，最需要的是冷靜克制，防止衝突進一步擴大。



俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在發言中指出，美英等國的空襲沒有法理基礎。美英及其“衞星國”再一次嚴重違反《聯合國憲章》和其他國際法準則，進一步加劇了業已處在戰火中的中東地區的不穩定。



斯洛文尼亞、厄瓜多爾、莫桑比克、圭亞那、阿爾及利亞等國代表對美英等國的軍事行動加劇地區緊張局勢表示關切。瑞士和塞拉利昂代表指出，美英等國的軍事行動過火。馬耳他代表強調必須避免緊張局勢升級，呼籲有關各方保持克制。美英兩國代表對空襲也門進行辯解。日本對美英等國的軍事行動表示支持。