中評專論：藍加白大於綠 朝小野大

賴清德與蕭美琴昨晚確定當選後隨即召開國際記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月14日電（評論員 林淑玲）台灣2024大選終於落幕，由於非綠分裂，棄保沒發酵，民眾黨柯文哲得票率衝到快3成，重演2000年大選模式，賴清德以4成得票率當選，成為少數執政，朝小野大。接下來，賴清德怎避免台海動盪？以及美國會如何出手壓制賴清德的“台獨”作為？成為各方關注焦點。



昨天的選舉結果，賴清德得票僅約4成，與4年前蔡英文的5成7落差甚大。賴侯柯三人得票率，各只差7趴左右。侯柯得票加起來有6成，卻因無法棄保，造成雙輸，幾乎複製2000年泛藍連戰與宋楚瑜分裂，保送民進黨陳水扁當選狀況。



賴清德與副手蕭美琴被稱為“獨獨配”，賴清德甚至在選前拋出“中華民國憲法”災難說，有否定“中華民國”之意，他們的當選可能引發台海進一步緊張。接下去美國勢必會比照昔日陳水扁、蔡英文當選的模式，介入要求賴做出戰略保證，賴會不會埋單值得注意。過去扁蔡都是在520就職時，才透過就職演說發表穩定兩岸談話，賴的情形較為特殊，美國會不會要求他盡早表態？也值得注意。



賴清德這次當選，完全是拜非綠分裂之賜，否則綠與非綠是4比6，非綠板塊遠比綠營大很多。且民進黨未來在“立法院”也不再是多數，藍白有可能合作拿下“立法院”正副院長，藍白都有很多戰將進入“立院”。賴清德少數執政，不但推“修憲”做不到，若要在重大與兩岸政策上與在野黨對槓，台灣將永無寧日。

