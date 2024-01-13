政黨輪替失敗　凌濤轟黃珊珊假民調罪魁禍首

凌濤痛批，黃珊珊是無法下架民進黨的罪魁禍首。（照片：凌濤臉書） 中評社台北1月13日電／2024大選13日晚間7時還在開票中，但大勢底定，民進黨候選人賴清德可望當選。國民黨2024競選發言人凌濤即在臉書發文，痛批民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊的“民眾黨假民調”成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。凌濤諷刺，民眾黨2024候選人柯文哲說，“選後要來看選前到底哪家做假民調，誰沒穿褲子。”，現在結果出爐，柯文哲、黃珊珊沒穿褲子！



凌濤表示，從前年九合一大選，封關民調黃珊珊在台北市長選戰墊底，黃珊珊卻堅持說外界民調作假，聲稱“自己手機民調第一”，甚至說其他民調是“蓋離譜”、“可笑至極”，結果選舉結果黃珊珊卻是慘輸當“老三”。



凌濤說，而這次2024大選，黃珊珊選前公布民眾黨的封關民調，民進黨賴蕭配27.2%領先、民眾黨柯吳配26.9%居次、國民黨侯康配則是26.4%墊底，但按照現在的開票結果，2024大選柯吳配是第三名，再次證明黃珊珊的假民調，害了藍白大局。



凌濤指控，兩次選舉，黃珊珊帶頭給民眾灌“失真民調”迷湯，已經徹底信用破產，黃珊珊操縱民調讓“藍白合”破局，自己卻能擠進民眾黨不分區第一名，穩坐“立委”寶座卻害了柯文哲，害了台灣實現政黨輪替的機會，這不僅騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民。