藍白皆輸在野鳴不平　謝立功：黃珊珊要負責任

中評社台北1月13日電／2024“總統”大選仍在持續開票中，但有許多民眾黨與在野支持者已經發出不平之鳴，認為柯辦競選總幹事黃珊珊要為此次“總統”選舉負最大責任，對此前民眾黨祕書長謝立功今晚表示，黃珊珊應擔起KPI為敗選辭“立委”負責。



中時新聞網報導，謝立功表示，從本次“總統”票數分佈而言，一黨獨強的局面不復以往，少數“總統”的權力必較以往式微，台灣人民的力量將更為強大，執政者應該更謙卑。更應考量修法，將“總統”選舉改為絕對多數制。



謝立功說，民主的真諦就是少數服從多數、多數尊重少數，民主不能偏離法治的軌道，信守承諾，把人民、把“國家”放在第一順位，這個信念不能喪失，更希望“國家”新領導者必須把廉恥兩字找回放到字典裡，而輸贏乃兵家之事，懂得檢討改進民主才能進步，各黨領導者必須放大格局，邁向全民參政、全民監督，凡事可攤在太陽底下受檢驗，更期待 新的領導者要有智慧，將如何避免兩岸戰爭列為首要。



謝立功說，民眾黨四年多的政黨，要努力的還很多，我希望儘速召開“黨務改造委會議”檢討黨的組織與決策，痛定思痛，相信2026地方選舉才會有更好的成績。



謝立功也批黃珊珊擔任競選總幹事後，就有許多黨內同志抱怨，競選策略過於重視雙北、資源分配不均、個人沒有溫度以及她所主導的藍白合破局，許多支持者非常失望，這些都是應該被檢討的，請黃珊珊給支持者們一個交代，而不是躲在柯主席的保護傘下，不敢面對問題。



謝立功認為，為了建立責任政治的新政治文化，黃珊珊總幹事是決策者當然必須負責，但直到今天她都完全沒有正面的回應，既然她說“總統”目標是第一，既然說不分區有11席，現在藍白“總統”選票加起來遠勝綠，民眾黨是否該自我反省檢討，請問破壞藍白合的人是誰？是否該負責？未達到目標該如何負責？如果都不願意負責，那請問民眾黨不分區“立委”兩年條款的協議黃珊珊到底簽了沒，請不要再逃避問題，當然這也將考驗柯文哲的智慧。