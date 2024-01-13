侯友宜宣布敗選　眼眶泛紅三度向支持者鞠躬

侯友宜發表談話。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日晚間約8時來到新北市板橋第一運動場前廣場“開票之夜”會場，正式宣佈敗選。談話過程中侯友宜眼眶泛紅，流露淚光，三度向支持者鞠躬，現場氣氛哀戚。



“中選會”尚未宣布開票結果，但到目前為止，根據TVBS的計票，賴清德556萬多票，得票率約40%，侯友宜464萬多票，得票率約33%，柯文哲367萬票，得票率約26%。



侯友宜今日晚間在新北市板橋第一運動場前廣場舉行“開票之夜”，由於開票票數大幅落後民進黨賴蕭配，侯友宜晚間約8時到達開票之夜現場，主動宣布敗選。



現場陪同者包括國民黨主席朱立倫、副手趙少康、侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、國民黨副主席連勝文、國民黨秘書長黃健庭、台北市長蔣萬安等。



侯友宜表示，這次國民黨上下一心各階級各縣市空前團結，但很可惜沒有完成政黨輪替，他要在這裡謝謝朱立倫的帶領，也謝謝馬英九給他很多鼓勵與支持，這份情他不能忘。



侯友宜說，其中最感謝的是金溥聰，在他困難的時候，金溥聰二話不說相挺，謝謝金的這份情。



侯友宜表示，謝謝所有競選團隊，大家不要喪志，也恭喜賴清德、蕭美琴，希望他們不要辜負人民。



侯友宜談話過程中，率團隊向現場約300名支持者三度鞠躬，接著一一與台上陪同者握手致意。



底下支持者高喊“四年後再戰”、“侯友宜加油”，幫侯鼓勵打氣，沒有人喊朱立倫下台。



其餘包括朱立倫、趙少康等，都沒有發言。