柯文哲敗選感言　4年後我們一定可以執政

民眾黨2024候選人柯文哲13日晚上8點宣布敗選並安慰支持者。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月13日電（記者 鄭羿菲）2024大選底定，民進黨賴清德以逾4成得票率當選，台灣民眾黨主席柯文哲拿下超過350萬票，位居第三。柯13日晚上8點宣布敗選並安慰支持者。柯表示，從小草身上看到人民多熱愛台灣，今晚可以沮喪一下，明早還是7點半上班。只要繼續努力，下一個4年，我們一定可以執政！



2024大選趨勢底定，在藍白整合破局的情況下，民進黨賴清德贏得大選，台灣民眾黨主席柯文哲、中國國民黨新北市長侯友宜則在13日晚間相繼宣布敗選。



柯文哲在晚上8點走上位於新北新莊競選總部外的開票舞台，一路上支持者開道築起人牆。柯登台時，熱情支持者齊喊“柯文哲”、“加油”，喊聲絡繹不絕。雖少部分支持者難過哭泣，但整體士氣鬥志仍非常高昂。



柯文哲表示，謝謝各位，在這一次選舉中、在藍綠夾殺之下挺身站出來與民眾黨一起打拼。面對藍綠的高牆不曾放棄，與他一起拚戰到這一刻。謝謝全台各地挺身而出的小草們，還有從富貴角步行到恆春再回到台北，總計1000多公里的守護台灣團隊。從支持者身上，他看到台灣人民如何熱愛台灣，“你們就是台灣的希望”。



柯文哲說，這一次選舉，我們沒有取得勝選，但是已成功向世界證明，台灣不是衹有藍綠，最重要的是證明，民主始終都是台灣最重要的資產。民眾黨透過小額募款，證明政治真的可以不一樣，提出的政策軸線，也協助對永續“國家”的願景帶來更成熟的規劃。選舉的激情是短暫的，但我們愛護這個“國家”的理想與熱情，永遠都不會熄滅。



柯文哲指出，這一次，民眾黨成為關鍵在野力量，謝謝大家的信任與託付，這是台灣第一次在藍綠夾殺之下，撐出三黨鼎立的全新局面。代表台灣真的需要藍綠之外的聲音，而且，這個聲音會成為“國家”方向的關鍵力量。