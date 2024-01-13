賴清德稱將依照“憲政體制”維持現狀

中評社台北1月13日電／台灣大選開票大致底定，民進黨“總統”候選人賴清德當選已無懸念，“副總統”候選人蕭美琴已在18時抵達民進黨黨部，賴清德於18時30分抵達民進黨黨部，並於20時30分召開勝選國際記者會。



賴清德稱，維持台海穩定是他擔任“總統”使命，將依照“憲政體制”維持現狀，在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，自信地和中國展開交流合作，面對中國文攻武赫，我也有守護台灣決心。