黃珊珊被要求辭“立委”　柯力挺稱自己擔責

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月13日電（記者 鄭羿菲）針對藍白整合破局，導致下架民進黨失敗，中國國民黨發言人凌濤、台灣民眾黨前秘書長謝立功將敗選矛頭指向柯競選總幹事黃珊珊。台灣民眾黨主席柯文哲13日晚上則力挺黃，表示所有的人都是柯文哲挑的，他自己要承擔最大的責任。那些在指責別人的人，先問自己幫忙了多少？



2024大選趨勢底定，在藍白整合破局的情況下，賴清德贏得大選，台灣民眾黨主席柯文哲、中國國民黨新北市長侯友宜則在13日晚間相繼宣布敗選。



柯文哲在晚上8點向支持者宣布敗選後，走入競選總部召開記者會。媒體問及，凌濤將敗選矛頭指向黃珊珊在選前公布許多假民調，而謝立功也要求黃珊珊沒達到KPI應辭“立委”負責。柯文哲表示，理想的政治應該是每個人選擇最好的，台灣選舉若依舊陷入兩極統獨意識形態的對抗，他可以直接說一定是綠的贏，當選舉主軸不是被拉回意識形態鬥爭時，反而才有機會贏。



柯文哲說，選舉完輸了，大家就開始找戰犯，但是他要很誠懇的跟大家講，不要去怪誰做不好，所有的人都是柯文哲選擇的，柯文哲自己要負承擔最大責任。



柯文哲指出，選輸了我們會檢討、寫檢討報告，還有很多事馬上要處理，“立法院”很快2月就要開議，也需要新舊“立委”交接，過去我們做不好的地方，我們會利用這半個月的時間趕快在新會期修正，所以找戰犯的事，他要很嚴肅地講一句，“那些在指責別人的人，先問自己幫忙了多少”。