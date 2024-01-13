支持韓國瑜當院長？柯文哲未正面回應

民眾黨主席柯文哲與“立委”吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月13日電（記者 鄭羿菲）2024大選底定，“國會”三黨不過半，未來會否與藍營合作推選中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜擔任“立法院長”？台灣民眾黨主席柯文哲13日晚上並未正面承諾合作與否，他表示，韓與他有私交是一回事，這需要未來幾天黨內開會討論。



至於握有8席不分區“立委”的民眾黨，未來在“立法院”會與哪一個政黨合作？柯文哲強調，民眾黨未來既然要扮演關鍵少數，就不會固定要與哪個政黨合作，只要是對台灣人民好，我們就做。



2024大選底定，在藍白整合破局的情況下，賴清德贏得大選，台灣民眾黨主席柯文哲、中國國民黨新北市長侯友宜則在13日晚間相繼宣布敗選。



柯文哲在晚上8點向支持者宣布敗選後，走入競選總部召開記者會。媒體問及，“國會”三黨不過半的情況下，未來會與民進黨或國民黨哪一個政黨合作？會否支持韓國瑜選“立法院長”？



柯文哲表示，韓國瑜和他有私人交情是一回事，但民眾黨什麼事情都是集體決策，這事在未來17天要開會來討論。



柯文哲說，民眾黨在過去4年中，在“立法院”從未甲級動員過，也就是說，在大多數狀態下，透過討論都能找到共識，只要不為了短期利益犧牲長期利益，不為了政黨利益犧牲“國家”利益，不為了少數人利益犧牲多數人利益，並把握正直、誠信、民意、專業、價值這些政治價值時，每一個議題的對與錯大家都很清楚。



柯文哲強調，在未來，既然民眾黨要扮演關鍵少數，就不會固定要跟哪個政黨合作，他很不喜歡“立法院”投票時，還要黨鞭拿著圈跟叉的牌子決定怎麼投票，根本就搞不清楚在投什麼票，民眾黨不會這樣幹。我們會按照議題，講的有道理都支持，講的沒道理，為什麼要支持？要是對台灣人民是好的，我們就做，一看就怪怪的，誰理你？