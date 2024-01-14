中評關注：賴會執意向激進獨派路線前進嗎？

賴清德勝選國際記者會，國際媒體關心未來兩岸發展。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月14日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”最終以558萬多票勝選，得票率僅約4成，藍白加起來多達6成；“賴蕭配”且落後2020蔡英文的817萬票、57%得票率甚多。賴成為少數“總統”，且“立法院”三黨不過半，朝小野大，未來賴將繼續將採取激烈的“務實‘台獨’工作者”路線？



賴清德當選是台灣1996年大選以來，首度有政黨在8年兩任屆滿之後，仍由同一個政黨勝選。接下來，賴清德兩岸路線，是國際關注的重中之重。賴清德與蕭美琴被中國大陸認為是“雙獨”組合，大陸在兩岸關係後續如何出手，賴清德又怎麼回應？。



首當其衝就是兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，大陸方面已經預告正研究進一步採取中止ECFA早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓。這個難題很可能賴清德還沒有上任，蔡政府就要面對。



蔡英文2016年上任前，兩岸關係也是外界檢視重點，蔡上任之後提出依照“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，蔡英文今年元旦談話也強調同樣論點。但賴清德參選以來都沒有提到以上論述。賴勝選致詞也衹有提到“中華民國憲法”，回答媒體提問也衹有說“依照‘中華民國憲政’體制處理兩岸事務，加上賴清德之前提到“中華民國憲法”災難的言論，賴一上任兩岸動盪已可預見。