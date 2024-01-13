辭黨主席負責？柯：我一辭民眾黨就四分五裂

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月13日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲在2024大選敗選，且落居第三，拿到約369萬票，26%得票率。柯文哲13日晚上分析，組織上民眾黨絕對弱勢，僅靠公民運動，仍比不上經營數十年的政黨動員系統，而文宣上也證明只靠自媒體，仍無法在傳統媒體完全打壓下取得優勢，一個成立了4年的政黨，在資源不夠、力量不夠，這場選舉落敗也不是意外。



媒體追問會否請辭黨主席負責？柯文哲說，他現在一辭黨主席，民眾黨就四分五裂，現階段還有包括開檢討報告、新的“立法院”怎麼處理等問題，暫時他還是需要工作一陣子，我們會很認真的開始培養接班人，一般來講也不用刻意請辭，民眾黨有固定改選的時間。



至於是否宣示4年後再度參選？柯文哲指出，現在問他4年後會發生什麼事，他也不知道，至少現階段要吸收失敗的經驗，我們還是力量太薄弱了，還需要點時間做準備。



2024大選底定，在藍白整合破局的情況下，賴清德贏得大選，台灣民眾黨主席柯文哲、中國國民黨新北市長侯友宜則在13日晚間相繼宣布敗選。



柯文哲在晚上8點向支持者宣布敗選後，走入競選總部召開記者會。媒體問及，如何評估自己的得票是否與選前估計有所落差？原因在哪？



柯文哲表示，選舉就是2方面，一是文宣，一是組織，組織方面很清楚我們是絕對的弱勢，民眾黨這次完全靠公民運動，雖然昨晚在府前凱道的選前之夜表面上看起來好像來了很多人，但畢竟政治還是有世俗的一面，純粹靠公民運動，還是比不上經營40年或100年的政黨，它們有動員系統，所以在組織方面我們輸掉很多。



柯文哲說，在文宣方面，這也是證明現階段純粹只靠自媒體，還無法在傳統媒體完全被打壓的狀態下能取得優勢。一個成立了4年的政黨，在資源不夠、力量不夠，這場選舉落敗也不是意外。



媒體問及，有沒有什麼話要對勝選的民進黨賴清德說？柯文哲指出，民進黨這一次畢竟得票率衹有40%，所以很清楚有60%的選民反對民進黨繼續執政，一定是有做不好的地方，只是因為台灣政局的關係，讓民進黨得以繼續執政，但並不表示民進黨真的做得很好，我們過去批評的那些問題還是存在。



柯文哲說，他不會一開始就看衰別人，所以賴清德上任後，就看賴怎麼趕快去解決之前的這些問題，台灣每2年就一次選舉，每一次都是檢驗，若做不好也會被人民換掉。



媒體也追問，在柯文哲8年執政過的台北市輸了20萬票，怎麼評估原因？柯文哲認為，數字就是數字，我們就尊重這個數字，一定是哪個地方大家不滿意，檢討報告真的要找出原因，也需要一點時間。



柯文哲表示，8年執政台北市，他自認為還是很認真在做事，成績也應該還可以。如果比量化的成績，他倒是很有把握一定很好。至於選票，不要以為做得好就有選票，他覺得前台北市長黃大洲做最好了，但也選得很差。