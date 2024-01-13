工商協進會：盼新政府妥適處理兩岸關係

工商協進會理事長吳東亮。（中評社 資料照) 中評社台北1月13日電／2024大選結果出爐，民進黨賴清德當選，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮透過新聞稿向新政府提出建議，大陸是台灣最大的貿易夥伴，有不少台商在當地投資，如何妥適的處理兩岸關係與ECFA等經貿爭端，希望新政府可以多跟業界討論，多加傾聽業界的聲音。



工商協進會發佈新聞稿祝賀賴清德與蕭美琴當選正副“總統”。



吳東亮認為此次選舉，最大的勝利者是全體台灣人民；競選過程雖然激烈但平和守法，可見台灣民主發展，愈臻成熟，社會更趨多元，對“國家”發展也有更多不同的看法與聲音。儘管選舉期間各政黨在政策上激烈攻防，希望選後放下歧見，共同攜手為“國家”前途打拼。



吳東亮引用英國前首相邱吉爾的名言：偉大的代價就是責任（The price of greatness is responsibility）期勉“總統”及新的行政團隊與“立法委員”當選人，就任後謹記選民託付、傾聽多元聲音、兼容各方立場，繼續為台灣經濟與社會發展努力，團結是台灣繼續向前的關鍵密碼。



吳東亮提醒，大陸是台灣最大的貿易夥伴，也有不少台商在當地投資，如何妥適的處理兩岸關係與ECFA等經貿爭端，是擺在新政府也是擺在台灣工商界眼前的議題，建議新政府可以多跟業界討論，多加傾聽業界的聲音。



吳東亮也表示，近年來，台灣對於世界的重要性提高，但在全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響下，以往風行的全球化與自由貿易遭遇到了嚴重的衝擊，台灣面臨的挑戰更勝以往，期望新的執政團隊能以開闊胸襟、前瞻創新的思維，對於影響工商業未來發展的問題，提出解方，如：確保能源供應無虞、協助落實減碳淨零、人才及人力雙缺問題、降低兩岸緊張情勢，恢復兩岸對話機制、積極參加區域經濟整合…等，在後疫情時代為台灣掌握新的發展契機。



工商協進會仍將持續擔任政府與企業溝通的橋樑，並配合政府所擘畫願景與經濟施政方針，共同創造更和諧、更繁榮的社會。

