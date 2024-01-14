中評關注：兩因素促在野合作　藍須爭取白營

柯文哲與韓國瑜。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，民進黨賴清德得票率4成勝選，非綠陣營得票率加總6成，卻因分裂而敗選，落居第三的台灣民眾黨主席柯文哲成為政黨輪替失敗的指責對象。但因“立法院”將是三黨不過半，國民黨勢必得尋求與民眾黨合作才能攻下院長一席。



2024大選結果，民進黨賴清德得票率40.05%（558.6萬票）、中國國民黨侯友宜得票率33.49%（467.1萬票）、台灣民眾黨柯文哲得票率26.46%（369萬票），與台灣社會6成想下架民進黨的趨勢相差無幾。政黨票部分，民進黨36.16%（498.1萬票）、國民黨34.58%（476.4萬票）、民眾黨22.07%（304萬票）。其餘政黨皆未過5%門檻。



賴清德以少數當選，中國國民黨發言人凌濤與前民眾黨秘書長謝立功立刻開槍要抓藍白整合破局戰犯，並點名柯文哲競選總幹事黃珊珊。柯文哲力挺黃珊珊，國民黨高層也無意在此時開新戰場，凸顯藍營尋求白營在選後合作的大方向。



“立法院”三黨不過半，白營成為關鍵少數，國民黨排名第一的不分區“立委”當選人韓國瑜被視為“立法院長”人選，而被歸為柯陣營主戰派的黃珊珊很可能出任“立院”黨團總召，藍營若要讓韓國瑜坐上“立法院長”寶座，勢必需要藍白合作，甚至釋出副院長的位置，更何況柯、韓還有私人交情，要喬並不難。



另外，侯友宜在新北市的選情並不理想，侯2022年新北市長選舉得票率62.42%、獲115.2萬票，大勝民進黨林佳龍超過45萬票，但2024大選侯卻沒有守住新北市的優勢，造成選情頗波動，侯友宜最終在新北市得票率僅35.17%、獲86.4萬票。而賴清德、柯文哲分別在新北市得票率為38.59%、26.24%。綠營網民已放話要比照4年前罷免大選失利的高雄市長韓國瑜，也罷免敗選的新北市長侯友宜，白營的合作勢必不能少。



在這2大因素影響下，將讓藍白在短期間的合作趨勢無法避免，儘管賴清德當選可能衝高藍粉對柯文哲的仇恨值，但政治沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。