中評關注：國民黨選後將呈現四大話語權結構

國民黨在大選後權力結構將分成四大塊。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）2024大選結果出爐，中國國民黨侯康配落敗屈居第二，但國民黨在“立院”席次大幅增加成為52席，如果加上2席親藍的無黨“立委”將可達到最大值的54席，距離單獨過半的57席僅差3席。



這種大選輸但“立委”贏的狀況，確立了黨內話語權接下來將分成四大塊，一是在黨主席朱立倫身上，二是馬英九，三是“立法院”的韓國瑜，四則為未來接班梯隊的盧秀燕、蔣萬安。



國民黨這次“立院”席次大躍進，是在大選落敗後的唯一好消息，且在台北、桃園、台中都大贏，加上政黨票維持水準，這樣的基礎就可穩住朱立倫的黨主席一位，加上區域和不分區“立委”都是由他提名，選後他領導的黨中央和“立院”合作勢必不會有太大問題，主席話語權仍握在手上。



但藍營的權力核心並不會只集中在黨中央，就以兩岸關係這一塊來說，外界都認為民進黨賴清德上台後，兩岸會陷入更對立緊張的局面。因此，選後藍營這部分責任就很大可能仍會落在馬英九身上，以他在去年頂著綠營抹紅壓力，勇敢赴大陸交流，以及廣邀陸生來台的作為，面對愈兇險的兩岸，馬在藍營的角色將更重要，成為話語權其中一塊。

