成“立院”最大黨　朱立倫：人民的重大付託

朱立倫表示，在“立委”選舉中蠃得53席，重新成為“國會”第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託。（朱立倫臉書） 中評社台北1月13日電／2024大選結果，中國國民黨敗選，國民黨主席朱立倫今晚未如往例出面召開記者會。晚間朱在臉書發文表示，國民黨雖然沒有辦法在2024大位取得勝利，但在“立委”選舉中蠃得53席(加無黨籍的陳超明)，重新成為“國會”第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託，“距離‘中華民國′撥亂反正只差最後一哩路，國民黨必須為了台灣人民持續改革”。



國民黨2024候選人侯友宜13日晚間在競總發表敗選感言，表示對此次結果深感遺憾，“未能完成政黨輪替，很抱歉讓大家失望了，我要在這表達12萬分的歉意”。國民黨主席朱立倫發文表示，很遺憾無法團結所有在野力量，實踐政黨輪替，強調國民黨會持續改革、深自反省，“改革的道路不能停下，國民黨變更好，台灣才能有希望”。



朱立倫在臉書指出，2024“總統”暨“立委”選舉結果出爐，這次為了讓“中華民國”能夠撥亂反正，台灣人民安居樂業，大家用盡了每一分力，很可惜，只差一哩路，很遺憾國民黨無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替。民進黨過去八年執政一人獨裁，製造對立，在今天確實有高達六成的民意站出來否定他。



朱立倫說，國民黨雖然沒有辦法在“總統”大選取得勝利，但本黨在“立法委員”選舉中蠃得53席，重新成為“國會”第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託，未來國民黨所有的“立法委員”一定會發揮最強的專業、最大的戰力監督執政當局。



朱立倫強調，民進黨過去種種陰暗腐敗的作為，從現在開始國民黨會強力檢驗，把每一件都攤在陽光下。國民黨要持續改革，要深自反省，改革的道路不能停下。國民黨變更好，台灣才能有希望。