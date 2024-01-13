官方確認：賴蕭配558萬6019票當選

2024大選三組候選人得票數。(照:截自“中選會”網站) 中評社台北1月13日電／2024大選及“立委”選舉今天投票，“中選會”選情中心晚間9時57分開票完畢，民進黨大選候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票、得票率40.05%當選。



第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉今天上午8時到下午4時舉行投票，並在投票結束後隨即開票。



據“中選會”中央選情中心統計，全台1萬7795個投開票所中，約在晚間9時57分全數完成開票，“總統”“副總統”選舉人人數為1954萬8531人，投票數1404萬8310人、投票率71.86%。



民進黨候選人賴清德、蕭美琴拿下最高票，共獲558萬6019票、得票率40.05%；國民黨候選人侯友宜、趙少康則以467萬1021票、得票率33.49%居第二；民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈拿下369萬466票、得票率26.46%第三。



攸關34席不分區“立委”席次分配的政黨票方面，2024政黨票由民進黨獲得498萬1060票、得票佔比36.1556%最多，接下來是國民黨獲476萬4293票、得票佔比34.5822%； 民眾黨則獲得304萬334票，得票佔比22.0686%，其他政黨皆沒有跨越政黨得票比例5%的門檻，所以不會分得席次，“國會”未來確定衹有藍、綠、白三黨及無黨籍成員。

