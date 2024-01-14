中評關注：三黨不過半　“立院”精彩登場

賴清德雖然勝選，但面臨朝小野大的“國會”困境，未來施政推動有難度。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月14日電（記者 黃筱筠）台灣這次選舉除了大選受到關注，“立院”席次的更迭也是外界關注焦點，民進黨雖拿下“總統”位置，但“立院”席次確定形成“朝小野大”的生態。這個狀況類似陳水扁過去執政情形，加上在野黨許多“戰將級”候選人當選，未來賴清德政策推行，將在“立院”受到很大阻力，民進黨在“立院”席次未過半狀況下是積極抵抗？還是尋求朝野合作？未來“立院”將是精彩的戰場。



民進黨過去在“立法院”席次未過半時，經常採取激烈的杯葛手段，想要強行闖關力推的政策，未來為了替賴清德政策護航，很可能這樣的狀況會再度發生。但民進黨當時只有20幾席，與這次“立院”狀況略有，如果民進黨與民眾黨合作是可能會過半，未來民眾黨可能以議題選擇與民進黨、國民黨兩大黨合作，民眾黨很可能是新“立院”的最大贏家，成為兩大黨拉攏的關鍵少數。



賴清德在勝選記者會提到未來的人事佈局，會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為“國家”發展來努力。但賴清德“立委”選舉提名就是以“民主大聯盟”為原則，雖然是跨黨派、跨世代、跨領域等，但所提出的名單都是親近綠營的人士，例如台北市議員苗博雅、“立委”參選人吳崢等。就算賴清德說未來以民主大聯盟為求才標準，但要跨出綠營支持者恐怕還是有難度。

