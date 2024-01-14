中評關注：國民黨桃竹苗全壘打　縣市長給力

張善政全力輔選讓藍營在桃園“立委”繳出6席全壘打的好成績。（中評社 資料照） 中評社新竹1月14日電（記者 盧誠輝）2024大選落幕，中國國民黨在桃園市、新竹縣、新竹市和苗栗縣的“立委”席次全壘打，共搶下11席“立委”，藍營能在桃竹苗“立委”選舉繳出好成績，國民黨桃園市長張善政、新竹縣長楊文科與無黨籍苗栗縣長鍾東錦扮演關鍵角色，功不可沒。



桃園市“立委”共6席，上屆藍綠各搶下3席，本屆藍綠選前重兵集結，前後2屆桃園市長張善政與鄭文燦也上演PK大戰，2人都卯足全勁想攻城掠地來擴大各自版圖，張善政更一改去年市長選戰時的“佛系打法”，輔選時火力全開砲打民進黨，甚至在選前2天請假全力衝刺輔選，最後選舉結果顯然是張善政大勝鄭文燦。



張善政不但協助守住了藍營原本在桃園第三選區“立委”魯明哲、第四選區“立委”萬美玲和第五選區“立委”呂玉玲的席次，就連原本被綠營拿下的第一、第二和第六選區，也讓國民黨桃園市議員牛煦庭、涂權吉和國民黨桃園市議會議長邱奕勝的姪女邱若華挑戰成功，順利當選讓綠地變藍天。張善政此次的賣力輔選，功不可沒。



新竹縣“立委”共有2席，原本都是藍營的天下，但爭取連任的第二選區“立委”林思銘，此次面臨擁有全台知名度的時代力量黨主席王婉諭的挑戰，戰況一度陷入膠著，楊文科也減少縣政行程全力輔選，甚至還放下身段陪候選人站路口拉票，親力親為讓新竹縣民都相當有感，再加上國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢在幕後操盤，讓新竹縣2席“立委”都開出紅盤，大贏對手。



新竹市人口雖約45萬人，但卻衹有1席“立委”，本屆更呈現藍綠白黃4搶1的局面，是全台公認的激戰區，民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭雖是獨立參選，但在藍白合破局後，民眾黨也全力輔選，仍不敵藍營。

