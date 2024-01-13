台“中選會”公布大選結果　賴蕭配勝出

“中選會”開記者會正式宣布2024大選結果。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月13日電（記者 俞敦平）台灣2024大選，正式於台北時間晚上9點57分開票完成，並於晚上10時分由“中選會主委”李進勇主持記者會公布結果。由執政的民進黨推派的候選人賴清德與副手蕭美琴組成的“賴蕭配”，以5586019票（40.0503%）的得票率，擊敗了國民黨的“侯康配”和民眾黨的“柯盈配”。這是第一次有執政黨突破8年的執政魔咒成功連任第三屆。



在大選得票上，一號柯盈配拿到共3690466票（26.4597%），二號賴蕭配共5586019票（40.0503%）而侯康配4671021票（33.4900%）。至於不分區政黨票則是民眾黨：3040334票（22.0686%）、民進黨4981060票（36.1556%）而國民黨則是4764293票（34.5822%）。值得注意的是，侯友宜的票數少於國民黨的政黨票，這是歷年來比較少見的情況，這可能是因為柯文哲分散了在野的選票。而本次的投票率為71.86%，略低於四年前的74.9%。



在113席的“立委”中，79席的區域與原住民“立委”中國民黨贏得39席、民進黨贏得38席的分區“立委”，有2席是無黨籍。不分區則是國民黨和民進黨各13人，民眾黨8人。因此三黨不皆無法單獨“立院”過半已成定局。也意味著，民進黨雖然成功執政連任，但並沒有和過去兩屆蔡英文政府一樣，獲得了“立院”的單獨過半，而是需要和其他政黨合作，才能推動政策和法案。



本次“中選會”也設置了選情中心供海內外的媒體和觀選團前來採訪和參觀。現場的媒體之間的談話充斥著各種不同的語言，反映了台灣大選的國際關注度。



不過，由於這次大選票數早早開出，因此相對選情中心，也早早失去了開票前的緊張氣氛，不少外國媒體開始自拍打卡，或是拍下合照，趁機替這次來台灣的採訪留個紀念。而且“中選會”所在的中央行政大樓樓下原本有大批的員警正在待命，也準備好了拒馬，避免因為大選結果因為過於接近而發生抗爭，但看起來是用不上了。

