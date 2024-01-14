中評關注：民眾黨成關鍵少數　柯P未來怎走

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，台灣民眾黨主席柯文哲得票率26.46%、獲369萬票，幾乎已確立台灣政壇上出現第三版塊，即便選前藍綠放話要將柯打到15%，但經此次大選壓力測試，已證實未來柯文哲與民眾黨在台灣政壇的政治能量已不容忽視，中間選民政治能量被柯收割，往後4年台灣政黨局面是一大一中一小，藍綠對決的時代恐怕已經過去。



2020大選結果，民進黨蔡英文得票率57.13%（817萬）、中國國民黨韓國瑜38.61%（552.2萬票）、親民黨宋楚瑜4.26%（60.8萬票）；政黨票部分，民進黨得票率33.98%（481.1萬票）、中國國民黨33.36%（472.3萬票）、民眾黨11.22%（158.8萬票）、時代力量7.76%（109.8萬票）。2024大選結果，民進黨賴清德得票率40.05%（558.6萬票）、中國國民黨侯友宜33.49%（467.1萬票）、台灣民眾黨柯文哲26.46%（369萬票）；政黨票部分，民進黨得票率36.16%（498.1萬票）、國民黨34.58%（476.4萬票）、民眾黨22.07%（304萬票）。



柯文哲12日在府前凱道選前造勢，打碎藍營選前頻頻催動“棄柯保侯”的策略。最後，柯文哲26.46%的得票率，除了證實柯文哲催動公民運動的能耐、選民黏著度高、不易棄保的特性外，台灣政壇已確實出現第三板塊。



蔡英文在4年前獲817萬票，賴清德2024大選僅獲558.6萬票，相差了258.4萬票，而柯文哲則獲369萬票，再加上柯文哲的選前造勢，出現力挺的面孔8成以上都是年輕族群，及時代力量政黨票未過不分區“立委”的5%門檻泡沫化，幾乎已可應證年輕選民、中間選民的政治能量已被柯文哲收割。

