快評：遏戰爭危機 台灣主流民意須承擔責任

中評社快評／國務院台辦發言人陳斌華13日晚就台灣地區選舉結果表示：這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。



陳斌華還表示：我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



我們認為，陳斌華指出的民進黨並不能代表島內主流民意的觀點，應該就是大陸方面對今次台灣選舉作出的最重要政治結論。據我們所知，大陸方面對於台灣6成選民希望下架民進黨、實現政黨輪替的民意是掌握的，但是否如此則需得票率來檢驗，事實證明就是如此。藍加白遠遠大於綠，這就是台灣的主流民意。



從陳斌華的講話中當可得知，大陸方面對台的戰略定力是穩定的，應對台灣政局變化的底氣是充足的，對台灣民情民意的趨勢是掌握的。一如過往，對台的主動權必定是操之在我。



更重要的是在選舉前，大陸對可能出現的賴清德當選的結果提出了預警，也就是劃出了紅線。只要賴清德敢往前走一步，兩岸關係可能會天翻地覆，過去不曾有，今後不會沒有。也因此，預防“台獨”政權踐踏紅線、引發兩岸戰爭危機，台灣主流民意必須承擔責任。



