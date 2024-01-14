中評關注：“立院”版圖洗牌韓當院長有變數

韓國瑜能否當上“立院”龍頭仍有變數。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）台灣2024大選13日晚上正式落幕，中國國民黨雖在大選落敗，但在“立法院”席次大躍進成為53席（加原本國民黨此次用無黨參選的苗栗陳超明），如果加上親藍的無黨籍原住民“立委”高金素梅，將可來到最大值的54席，距離過半的57席只差3席，“立院”版圖大洗牌，將成為大選後的新戰場，也會是台灣政壇的新焦點。



其中，國民黨不分區“立委”排名首位的韓國瑜，接下來能否順利成為“立法院長”，目前看來仍有變數。



主因就是改選後的“立法院”總席次113 席中，呈現泛藍54，綠51，白8的版圖分布，民眾黨這8席不分區“立委”將成為關鍵少數，藍綠如果想要過半，都需要拉攏白營的支持。



在大選前民眾黨對於支持韓國瑜擔任“立法院長”一事可以說是態度曖昧，而大選後民眾黨主席柯文哲對此則以他和韓的私人交情是一回事，民眾黨仍要採集體決策為主，都可嗅出柯留伏筆，要為藍白，甚至可能是綠白合作，鋪墊自己的談判籌碼。



整體而言，藍營如要和白營商談“立院”共推“立院”、副院長的組合，能端出來的籌碼還真的不多，僅有副院長、或者委員會召委席次可讓，但國民黨此次“立委”夠格擔任副院長的人選也不少，要白白將副院長讓給民眾黨，甚至是這個白營人選，很可能是這次大選對國民黨極為不友善的黃珊珊，這就有可能引發內部的不滿。



對比民進黨擁有“內閣”任命權和大把行政資源能和民眾黨商談合作，以單純政黨角度來考量，綠白合作很難不會成為柯文哲的選項之一。



如果民眾黨最終採8位“立委”自行開放投票的方式來處理，那就會讓韓國瑜當上“立法院長”這一件事更添加許多變數。藍白在這次的大選中已出多次信任破裂，互相攻擊的案例，選後能否修復，“立法院長”的選舉將是一個最大觀察點，藍白假使無法合作成為監督賴清德執政的力量，未來四年的台灣將陷入更大的風險之中。