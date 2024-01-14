中評關注：侯友宜落敗 國民黨應該如何反思

侯友宜敗選，身份回歸新北市長。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社新北1月14日電（記者 楊騰凱）2024大選由民進黨賴清德勝選，中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲雙雙落敗，其中侯得票排第二，柯第三。回頭看整個選舉過程，侯友宜吞下敗仗可以分為兩大原因，第一是藍白不合棄保也未發生，在野選票分散使賴得利。第二是侯未能全面凝聚基本盤，得票數還不如2020國民黨韓國瑜。



2024大選落幕，在藍白在野分裂的情形下，民進黨賴清德儘管只拿到553萬票，得票率40%，仍能以少數勝選，反觀國民黨侯友宜取得461萬票（得票率33.44%）、民眾黨柯文哲364萬票（得票率26.46），在野相加得票率將近6成，與選前各界所認為的有多達6成民意想下架民進黨是吻合的。



首先藍白不合當然是在野吞敗的最大主因，其實在藍白談整合的過程中，雙方僵持不下的最大爭執點就是誰當正誰當副，柯文哲認為自己比侯友宜強，但國民黨則有百年大黨的基業，而且就選舉結果來看，侯友宜不僅得票比柯文哲高，國民黨“立委”席次更高達52席，遠勝民眾黨的8席，況且民眾黨的“立委”中還沒有任何一席區域“立委”，國民黨難以屈居副手，理由是很充分的。



既然選舉結果已經出爐，或許大可不必從白營當中找戰犯，究竟是誰打破了原本協議好的合作內容，但必須承認的是，民眾黨確定成為台灣第三大黨，也是“立法院”關鍵少數，等到2028，國民黨很高機率還是要面對柯文哲或其他民眾黨人選參戰，那到時國民黨還要不要花費這麼大的心力談藍白整合？

