立破並舉根除地方保護頑疾

中評社北京1月14日電／前不久召開的國務院常務會議聽取關於加快建設全國統一大市場工作進展的匯報，並提出“把有利於全國統一大市場建設的各種制度規則立起來”“把不利於全國統一大市場建設的各種障礙掣肘破除掉”。加快建設全國統一大市場，是釋放內需潛力、鞏固經濟回升向好基礎的重要抓手，意義重大。



黨的十八大以來，我國堅持社會主義市場經濟改革方向，加快推進全國統一大市場建設。2022年4月10日發布的《關於加快建設全國統一大市場的意見》，從全局和戰略高度明確了加快推進全國統一大市場建設的總體要求、主要目標和重點任務。黨的二十大報告提出，構建全國統一大市場，深化要素市場化改革，建設高標準市場體系。一系列政策與文件的出台，為今後一個時期建設全國統一大市場提供了根本遵循。



應當看到，在從中央到地方的共同努力下，全國統一大市場建設取得顯著成效。如今，我國穩居全球第二大消費市場、第一大網絡零售市場。截至2023年9月底，全國登記在册的經營主體達1.81億戶，超大規模市場優勢愈發明顯。



值得注意的是，一些地方的本位主義依然存在，對於市場還有一定程度的不當干預和人為分割，這無疑會制約市場競爭，阻礙全國統一大市場的加快建設。建設全國統一大市場的一個重要落腳點，是讓市場充分競爭，使優質企業在競爭中發展壯大，推動優秀品牌在競爭中樹立起來，讓供需兩端在有效的市場競爭中實現更高水平的動態匹配。



要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，必須建設好全國統一大市場，進一步建立健全相關制度規則，持續清除區域市場分割、要素市場分割等各種形式的市場分割，讓各種類型的企業充分競爭、各種品牌的商品順暢流通、各類生產要素自由流動，進一步釋放市場潛力、激發市場活力、增強市場實力。



我國疆域遼闊，行政區劃層級多。這意味著建設全國統一大市場是一項艱巨的系統性工程，需要有久久為功的決心和恒心。在“破”和“立”兩個方面，要堅持立破並舉，在破中立，在立中破，疏堵結合，綜合施策，堅決根除地方保護的頑疾，清除對市場的不當干預和人為分割。我們有理由相信，一個高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場必將為中國經濟高質量發展提供更加堅實的支撐。



來源：經濟日報 作者：喬瑞慶



