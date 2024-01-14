中評社北京1月14日電／就業是最大的民生，一頭連著萬家燈火，一頭連著宏觀經濟。2023年，中央把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，各方面加力推進。我國就業形勢保持總體穩定，主要指標符合預期，保持就業穩定有信心有底氣。中央經濟工作會議提出，更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定，釋放出穩就業政策的積極信號。



在經濟增長就業彈性基本穩定的情況下，就業狀況的好壞在很大程度上取決於經濟增長的速度和質量。數據顯示，2023年前三季度GDP同比增長5.2%，是拉動就業增長的關鍵所在。2023年1月份至11月份，全國城鎮調查失業率均值為5.2%，比上年同期低0.4個百分點；1月份至10月份，全國城鎮新增就業1109萬人。同時也應看到，當前就業總量壓力仍然較大，“招工難”“就業難”並存的結構性就業矛盾依舊突出。接下來，要堅持以就業優先為導向，加強宏觀政策協調配合，通過降低稅收、優化金融政策等手段刺激消費，用活數字經濟，關注重點群體，深入理解與把握企業實際情況，夯實穩就業的基礎。



從數字經濟的角度來講，要努力激發數字賦能高質量就業的潛力。在數字經濟時代，就業環境擺脫了時空限制，就業方式突破了單一關係，就業機會滿足了更多個性化需求，可為求職者就業創業提供更多選擇。按照目前職業發展趨勢，未來5年，數字經濟有可能創造3000多萬個就業機會。應抓住人才缺口較大的關鍵問題，優化高校學科專業結構，增加大數據、人工智能、物聯網等新興學科專業，建設數字經濟研究平台和實驗室，擴大數字經濟專業人才隊伍。同時，適應數字新業態的就業特徵，建立完善適應新型就業形勢的勞動權益保障機制，尤其是針對新就業形態勞動者的社保繳費分攤制度、勞動權益與工作福利等進行全方位保障。



從重點群體的就業需求來講，要以高校畢業生等青年就業服務攻堅行動為抓手，精心做好服務，凝心聚力促進高校畢業生等青年群體順利就業。對於就業困難的高校畢業生而言，做好就業引導，用好“家門口”就業服務站等力量，主動聯繫離校未就業畢業生，提供“1131”實名服務。還要引導高校畢業生關注新職業，鼓勵大學生創業，不斷壯大相關經營主體。積極創新農民工群體就業渠道，加速培育鄉村主導產業，鼓勵環境友好型和勞動密集型企業的創辦，通過產業發展，創造更多優質就業崗位。強化試點示範，挖掘典型案例，高質量建設返鄉入鄉創業園、創業孵化基地，推薦帶動就業明顯、發展前景好的返鄉入鄉創業項目入駐。持續抓好困難群體就業幫扶，在重點工程項目和中小型農業農村基礎設施建設領域推廣以工代賑方式，幫助農村低收入群體、脫貧人口實現就地就近就業，提高收入水平。



從企業的供需情況來講，要強化對企服務，落實社保補貼、吸納就業補貼等支持政策，更好地推動中小微企業融資，著力為企業降成本、減負擔，激勵經營主體吸納就業。支持外貿企業開拓市場，發揮好進出口對經濟和就業的支撐作用。求職者要持續學習、提高就業素質，從而獲得更多更好的崗位。有關部門也需因勢利導，增加社會培訓預算、建設數字化培訓平台，持續規範開展健全職業技能培訓機制，推動人才鏈、教育鏈、產業鏈、創新鏈深度融合，多渠道形成穩就業的強大合力。



來源：經濟日報 作者：韓晶、張濱



