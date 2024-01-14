胡塞武裝說美英無人機“密集偵察”荷台達

这是1月12日在也门首都萨那拍摄的空袭后的爆炸画面（手机照片）。（图片来源：新华社） 中評社北京1月14日電／據新華社報導：也門胡塞武裝一名官員13日說，美國和英國空軍用間諜無人機對胡塞武裝控制的也門西部港口城市荷台達進行了“密集偵察”。



據也門媒體和居民說，荷台達市北部當天下午傳出巨大爆炸聲和救護車警報聲。目擊者說，爆炸發生後胡塞武裝在荷台達市區多處地點布置大量士兵巡邏。



胡塞武裝任命的荷台達省“副省長”阿里·艾哈邁德·卡沙爾在接受媒體採訪時說，美英空軍的間諜無人機從13日早晨到傍晚一直在荷台達市上空進行偵察。卡沙爾否認此前一些媒體關於荷台達當天遭到空襲的報導，但對發生爆炸的原因沒有做出回應。



荷台達位於紅海沿岸，擁有也門最大的港口之一荷台達港。該港口自2014年被胡塞武裝控制，成為人道主義援助和商業物資進入胡塞武裝控制區的最主要門戶。



聯合國也門問題特使格倫德貝裡13日發表聲明，呼籲各方在紅海緊張局勢升級之際保持克制。格倫德貝裡說，目前也門最迫切的是保護平民的人道主義權利和保持“過去一年緩慢進展的和平進程”。



美英兩國12日和13日連續兩天對胡塞武裝的目標發動空襲。一些國家譴責美英兩國侵犯也門主權的行為，認為這將進一步導致地區緊張局勢升級。