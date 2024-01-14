空軍紅鷹表演隊首次出國赴老撾飛行表演

空軍“紅鷹”飛行表演隊在西南某機場準備起飛。 中評社北京1月14日電／據人民網報導，13日上午，空軍新聞發言人謝鵬大校介紹，中國空軍“紅鷹”飛行表演隊9架教－8飛機已從西南某機場起飛，赴老撾參加老撾人民軍建軍75周年慶祝活動並進行飛行表演。



這是中國空軍飛行表演隊首次赴老撾飛行表演，也是“紅鷹”飛行表演隊首次出國飛行表演。此次“紅鷹”飛行表演隊飛出國門，通過精彩的飛行表演表達節日祝賀，展現中國空軍珍愛和平、珍視友誼、自信開放的願望與風采。



