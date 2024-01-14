【
大
中
小
】 【
打 印
】
空軍紅鷹表演隊首次出國赴老撾飛行表演
http://www.CRNTT.com
2024-01-14 09:51:04
空軍“紅鷹”飛行表演隊在西南某機場準備起飛。
中評社北京1月14日電／據人民網報導，13日上午，空軍新聞發言人謝鵬大校介紹，中國空軍“紅鷹”飛行表演隊9架教－8飛機已從西南某機場起飛，赴老撾參加老撾人民軍建軍75周年慶祝活動並進行飛行表演。
這是中國空軍飛行表演隊首次赴老撾飛行表演，也是“紅鷹”飛行表演隊首次出國飛行表演。此次“紅鷹”飛行表演隊飛出國門，通過精彩的飛行表演表達節日祝賀，展現中國空軍珍愛和平、珍視友誼、自信開放的願望與風采。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
英國今年將向烏克蘭提供25億英鎊軍援
(2024-01-13 13:38:30)
美國防部：超十億美元對烏軍援未得適當追蹤
(2024-01-12 11:51:27)
黃介正對美學者開講 台灣目前不宜打仗
(2024-01-10 15:30:16)
藍委痛批台軍方介選 要求邱國正下台
(2024-01-10 11:07:47)
盧秀燕：衛星飛越很普遍 發警報標準何在？
(2024-01-09 21:36:52)
台軍方將領異動！蔣正國升副參謀總長
(2024-01-05 17:47:59)
台軍方修正睦鄰要點 高風險區最高補助千萬
(2024-01-03 17:38:21)
趙少康：“憲法”雖不符現實卻是台灣保命符
(2024-01-01 18:19:17)
1年役正式上路 退將憂抗命逃兵恐大增
(2024-01-01 11:16:57)
美國會介入台灣作戰指揮？邱世卿曝觀察指標
(2023-12-28 01:00:46)