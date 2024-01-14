中評社北京1月14日電／網評：智能快遞櫃為何不“香”了



來源：經濟日報 作者：周劍



隆冬時節，雨雪交加，出門取快遞多有不便，好言請快遞小哥將快遞放在快遞櫃。不承想，對方找了一堆理由，就是沒答應，寧可隔天再送。網上一搜索，此類新聞不在少數。快遞櫃怎麼就不受待見了呢？



仔細回想，確實有時日沒用快遞櫃了。記得前些年，上班時間不便簽收送到小區的快遞，只好請物業代勞。每次回家，總要第一時間去物業密密麻麻的快遞攤里，反復找尋辨認一番。痛點就是商機！快遞櫃應運而生，小區里、單位旁，各類色彩鮮艶的櫃箱如雨後春笋般湧現。那時候覺得快遞櫃真“香”。



這才幾年光景，快遞櫃行業怎麼就急轉直下了？



其一，多頭收費，體驗不佳。



當年，快遞櫃甫一問世，就實現了多贏：從此用戶簽收快遞時間靈活，包裹安全也有保障；快遞員可避免重復上門提升效率；物業增加了場地租金收入。快遞櫃還對用戶免費，相信不少人都有一天收到好幾條取件短信的記憶。



然而，火爆行情沒持續多久。幾年前，快遞櫃企業宣布對超時快件收費，成為社會熱點。習慣了免費的部分用戶從此不願包裹被小哥直接投進快遞櫃。對快遞小哥而言，每票快遞只賺1元左右，放進快遞櫃每件要扣去三四角錢，很影響收入。如需征得用戶同意才能使用快遞櫃，也影響了快遞小哥的工作效率。



由此，快遞員和收件人這兩大用戶群體的使用體驗、使用意願都陡然下滑。

