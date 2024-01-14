做足訴源治理功夫　“僑旅”解紛駛向快車道

江门开平赤坎法庭做好涉侨涉旅纠纷诉前调解。（图片来源:南方日报） 中評社北京1月14日電／據南方日報報導，今年元旦假期，位於江門開平市的廣東赤坎古鎮僑鄉國際旅遊度假區再迎客流高峰，成為領略廣東僑鄉文化的又一處打卡點。



去年以來，文旅產業逐步復甦，引客流、聚人氣，盤活鄉村振興資源的效應明顯，已經成為全面推進“百千萬工程”落地落實的重要抓手。開平以世界文化遺產——碉樓和村落寫好協調發展大文章，抓緊赤坎古鎮的開發建設和運營。



在古鎮的前期籌備、中期建設和後期管理中，涉僑涉旅糾紛時有發生，開平市人民法院多措並舉、精準施策，做足訴源治理功夫，全方位護航文旅產業和華僑權益。



善意文明執行▶▷



3900多戶順利搬遷安置



赤坎古鎮位於開平市潭江河畔，有近400年歷史，是開平華僑漂洋過海的“始發站”之一，維繫著海外華僑的鄉愁、連接著僑胞的情誼。



古鎮擁有600多座騎樓，是全國規模最大的僑鄉騎樓建築群之一。由於年久失修，部分樓房已經成為危樓，如果不加以保護性修繕，很快會有倒塌的風險。



為了延續古鎮歷史風貌、傳承弘揚華僑文化，地方政府將赤坎古鎮的活化建設項目推上議程。赤坎鎮委書記梁傑釗介紹，整個項目採取社會化資本運作，規劃占地面積達120公頃，總建築面積75萬平方米，“項目建設過程中，為了全面利用好古鎮範圍內的各個區域，對古鎮的原住戶進行了一系列的徵收與拆遷的工作”。



寶姨在赤坎古鎮經營小賣部已有十多年，一家人無論是對這家小店還是對古鎮，都充滿感情。2017年5月，寶姨受海外親屬之托，與有關部門簽訂了房屋徵收補償協議，將僑房移交徵收實施單位，並在新的安置區域繼續營業。