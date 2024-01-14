沈富雄看完開票　“連我都被柯P騙了！”

中評社香港1月14日電／2024“總統”大選開票底定，由民進黨“總統”候選人賴清德當選。對此，前“立委”沈富雄13日就表示，“這一整年來，我覺得精彩的部分是柯文哲，連我都被騙了”，沈富雄更直言，“今天這場選舉，最大的誤會一場，就是我們把柯文哲看成白中帶藍，他其實是白中帶綠，因為白中帶藍的誤會，造成國民黨很大的錯誤”，引發討論。



中時新聞網報導，沈富雄13日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，“我昨天半夜做了一個預測，我覺得我的預測滿不錯的，這一整年來可看度最精彩，做一個結論，柯文哲真的是不得不肯定他”，沈富雄提及，“我覺得精彩的部分是柯文哲，連我都被騙了，今天的大選其實總結起來，是看柯文哲如何以小博大、如何趁勢而起，這個勢是年輕人對兩大政黨的不滿，如果沒有這個不滿，他也起不來”。



沈富雄認為，“今天這場選舉，最大的誤會一場，就是我們把柯文哲看成白中帶藍，他其實是白中帶綠，因為白中帶藍的誤會，造成國民黨很大的錯誤，第一個就是一天到晚夢想藍白合；第二點就是最近這一、兩個禮拜拚命運作、操作棄保”，沈富雄說，“柯文哲這次抓到的契機，並不表示他未來的成功，因為四年以後又有新的可以投票的人進來了，這是對他有利的”。



沈富雄最後也說，“但柯文哲4年後就70歲了，衹有最後一次機會，柯文哲成功與否？國民黨跟民進黨會呆呆傻傻的等他上來嗎？我覺得不至於”。